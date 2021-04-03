İstanbul Baltalimanı Polis Evi'nin çatısında yangın
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İstanbul Sarıyer Baltalimanı'nda bulunan Polis Evi Şube Müdürlüğü'nün çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.