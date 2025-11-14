İstanbul Cevizlibağ'da metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti; kaza kamerada

14.11.2025 | 09:43

İstanbul Cevizlibağ Metrobüs Durağında tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye (57) metrobüs çarptı. Ağır yaralanan Hüseyin C., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada metrobüsün içindeki 2 yolcu da yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.