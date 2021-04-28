Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar... Alev topuna döndü!

İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar... Alev topuna döndü!

İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar... Alev topuna döndü!
28.04.2021 | 10:25

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İstanbul Esenyurt'ta, sigara içerken sürücüsünün bidonla benzin doldurduğu otomobil, deposuna düşen sigara külü nedeniyle alev alarak yandı. Alev topuna dönen araç bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Piri Reis Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sigara içip bidonla otomobiline benzin koymaya çalışırken, külünün depoya düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını kaplarken, aracın sahibi durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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