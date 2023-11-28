İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video
İstanbul Havalimanı genişletme ve yeni pist inşaatında kullanılacak tonlarca kum, Charles Darwın isimli gemiyle Karadeniz’den çekilerek borularla karaya iletti. Dev geminin çalışma süreci havadan görüntülendi.
"20 GEMİNİN YAPTIĞINI TEK BAŞINA YAPIYOR"
Geminin teknik özelliklerinden bahseden Transbosphor Denizcilik Direktörü Nuri Mert Can, "Charles Darwın, bir Hollandalı deniz inşa işletmesindeki dünyanın en büyüklerinden bir tanesidir. 183 metrelik 30 bin 500 metreküp tarama kapasitesi ile kendi alanında en büyük kapasite ve en hızlı çözüm sunabilecek gemilerden bir tanesidir. Bu gemi 58 metre standart hali ile tarama yapabilirken 93 buçuk metreye kadar da tarama ekipmanlarına ek ile yine 30 bin 500 metreküp kapasiteye ulaşabiliyor. Yaklaşık 20 veya üzeri kum gemisinin deniz dibinden alıp karada havalimanı inşaatının üçüncü pistinde kullanılabilecek kumu getirme kapasitesini, bir gemide 183 metrelik 15 bin kilobayt taramaya güç ayırabilen bir gemiyle yapılabiliyor manasına gelmektedir. Ve bu tek bir gemi ile bu kadar kapasitede ki kumu hem tankerlerin girişi için liman ağızını temizlediği hem de inşaatta kullanılacak kumu aynı alanda verimli bir şekilde sahaya getirebildiği için ihtiyaçları karşılayacak doğru gemi tercihi olarak görülür" dedi.
"BÖLGEDE PROJEDE KULLANILMASI ÇOK MANTIKLI BİR TERCİH"
Geminin kullanılmasının çok doğru bir tercih olduğunu belirten Can, "Zaten bu tür işler için özellikle sığ su taramalarında yüksek verimli karaya kum göndermek için dizayn edilmiş bir gemi. Bölgede projede kullanılması çok mantıklı bir tercih. Dünyada birçok örnek, liman taramalarında özellikle kumluk alandan çıkan kum hem limanın geliştirilmesi hem bölgedeki inşaatlarda kullanılmıştır. Bu hem dışarıdan taşınacak kumun getirdiği lojistik yükü ortadan kaldırır hem de halihazırda zaten denizden çıkmış kumun imhası veya başka bir yere gönderilmesi ile bölgedeki bir inşaatta kullanılması çok daha mantıklıdır" diye konuştu.
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