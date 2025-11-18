İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video
18.11.2025 | 11:37
İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili tamamen sardı. Araçta bulunan 2 kişi son anda dışarı çıkarak yara almadan kurtuldu. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
HAVALİMANI YOLUNDA BİR ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Gerçekleşen araç yangını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na giden Hasdal - Kemerburgaz Otoyolu üzerindeki bir şerit yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri yol üzerindeki trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda hurda yığınına dönen otomobil yol üzerinden kaldırıldı. Trafik yapılan yol çalışmalarını ardından açılan şeritle normal şekilde akmaya başladı.
