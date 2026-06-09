Video Yaşam İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video
İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video

İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video

09 Haziran 2026 11:11

İstanbul Havalimanı yolunda minibüsle kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video 01:17
İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video 09.06.2026 | 11:06
Girdikleri evdeki kedi ve köpeği mutfağa kapattılar: 600 bin TL çaldılar 06:01
Girdikleri evdeki kedi ve köpeği mutfağa kapattılar: 600 bin TL çaldılar 09.06.2026 | 10:56
Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada 00:17
Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada 09.06.2026 | 10:43
Genç kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı! Platonik aşk dehşeti kamerada | Video 00:32
Genç kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı! Platonik aşk dehşeti kamerada | Video 09.06.2026 | 10:11
DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı | Video 00:16
DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı | Video 09.06.2026 | 09:58
Kağıthane’de kuş kümesine uyuşturucu operasyonu: ’Hassas teraziyi fazla yem vermemek için kullanıyorum’ 01:54
Kağıthane’de kuş kümesine uyuşturucu operasyonu: 'Hassas teraziyi fazla yem vermemek için kullanıyorum' 09.06.2026 | 09:55
Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video 00:26
Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video 09.06.2026 | 09:53
İstanbul merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 95 gözaltı 01:56
İstanbul merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 95 gözaltı 09.06.2026 | 09:46
Kütahya’da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 00:09
Kütahya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 09.06.2026 | 09:38
Trafiği tehlikeye soktular: 22 bin TL ceza yediler! 00:25
Trafiği tehlikeye soktular: 22 bin TL ceza yediler! 09.06.2026 | 09:35
İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütüne operasyon: 6’sı avukat 45 şüpheli yakalandı | Video 01:28
İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütüne operasyon: 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandı | Video 09.06.2026 | 09:33
Kaldırımda yürüyordu, otomobil çarptı: Kaza anı kameralara yansıdı! 02:16
Kaldırımda yürüyordu, otomobil çarptı: Kaza anı kameralara yansıdı! 09.06.2026 | 09:30
Polisten kaçtı, yakalanınca: ’Sen dur dedin, durdum ağabey’ 00:54
Polisten kaçtı, yakalanınca: 'Sen dur dedin, durdum ağabey' 09.06.2026 | 09:26
Sokak ortasında karısını öldürdü: ’Çocuğumla göz göze gelince durdum’ 00:51
Sokak ortasında karısını öldürdü: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum' 09.06.2026 | 09:21
Kamyon ile tramvay çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı güvenlik kamerasında 00:21
Kamyon ile tramvay çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı güvenlik kamerasında 09.06.2026 | 09:15
Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! 00:17
Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! 08.06.2026 | 23:13
Yozgat’ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı 00:43
Yozgat’ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı 08.06.2026 | 21:34
Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı 00:21
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı 08.06.2026 | 18:04
Fatih’te annesinden para istedi, alamayınca bıçakla rehin aldı 01:36
Fatih'te annesinden para istedi, alamayınca bıçakla rehin aldı 08.06.2026 | 15:29
Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı 00:25
Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı 08.06.2026 | 15:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA