İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video

09 Haziran 2026 11:11

İstanbul Havalimanı yolunda minibüsle kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.