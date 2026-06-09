İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video
09 Haziran 2026 11:11
İstanbul Havalimanı yolunda minibüsle kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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