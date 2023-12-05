Video Yaşam İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon liralık kaçak eşya yakalandı | Video
İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon liralık kaçak eşya yakalandı | Video

İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon liralık kaçak eşya yakalandı | Video

05.12.2023 | 13:57

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu bir kişinin valizinden lüks markalara ait yaklaşık 3 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Brüksel'den İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelenerek yakın takibe aldı. Pasaport kontrolleri sonucunda yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişinin valizleri ekiplerce şüpheli bulundu. Şüphelinin valizi X-ray tarama cihazına götürüldü. Valizden şüpheli yoğunluklar alınması üzerine ekiplerce valize yönelik fiziki aramaya geçildi. Şüphelinin valizi açıldığında içerisinde lüks markalara ait ayakkabıdan atkıya, gözlükten kol saatine, kolyeden bilekliğe toplam 195 eşya ve 29 kilo ambalaj ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin 3 milyon 590 bin Türk lirası olduğu tespit edildi. Olayla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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