İstanbul - İzmir otoyolunda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı | Video
İstanbul - İzmir otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.
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