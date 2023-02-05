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İstanbul - İzmir otoyolunda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı | Video

İstanbul - İzmir otoyolunda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı | Video

05.02.2023 | 12:23

İstanbul - İzmir otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul - İzmir otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

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