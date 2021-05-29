İstanbul Pendik’te çocuk velayetinde dehşet doldu dakikalar: Yol kesip, sopalarla darp ettiler
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İstanbul Pendik’te boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü esnada eski eşinin kardeşleri tarafından önce aracının önü kesildi sonra darp edildi. Yaşanan o korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Pendik, Kaynarca'da öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın aleyhine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu da yanına alarak evine doğru yola çıktı. Mahkeme tarafından verilen karara itiraz eden çocukların dayıları Tarık Ç. ile Tayfun Ç. isimli şahıslar babaya ait aracı uzun süre takip etti. Bir süre takipte kalan dayılar, yol üzerinde babaya ait aracın önünü keserek çocukları zorla almaya kalkışıp, babayı darp etti. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.