Video Yaşam İstanbul Şişli'de restoranda hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadınlar kamerada

İstanbul Şişli'de restoranda hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadınlar kamerada

İstanbul Şişli'de restoranda hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadınlar kamerada
12.04.2021 | 11:07

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İstanbul Şişli'de restoranda yemek yiyen müşterinin çantasını çaldığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kadın yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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Olay, 7 Nisan Çarşamba günü Şişli 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. E.A., isimli kişi yemek yerken çantasının yanında olmadığını fark etti. Çantası çalınan kişi, olayı polise ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi ve E.A.'nın çantasını çalan şüphelilerin yabancı uyruklu A.K. ve F.M., isimli iki kadın olduklarını tespit etti. 9 Nisan Cuma günü adresi belirlenen iki şüpheli kadın, içerisinde 250 lira para, bin 700 lira değerinde gözlük ve muhtelif eşyalarının bulunduğu çantayla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Restorandaki şüpheli kadınlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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