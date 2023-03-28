İSTANBUL TOKİ arsa kura sonuçları sorgula! İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve kabul edilenlerin isim listesi | Video

İlk Evim Arsa projesi kapsamında TOKİ arsa kura sonuçları sorgulaması sürüyor. TOKİ İstanbul merkez ilk evim 10000 müstakil arsa kuraları http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. 27 Mart günü de İstanbul TOKİ arsa çekilişi sonucu ve kazanan isim listesi netleşti. Peki TOKİ Arsa kura sonuçları e devlet sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve kabul edilen ve edilmeyenlerin isimlerine aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz...