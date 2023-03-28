İSTANBUL TOKİ arsa kura sonuçları sorgula! İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve kabul edilenlerin isim listesi | Video
İlk Evim Arsa projesi kapsamında TOKİ arsa kura sonuçları sorgulaması sürüyor. TOKİ İstanbul merkez ilk evim 10000 müstakil arsa kuraları http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. 27 Mart günü de İstanbul TOKİ arsa çekilişi sonucu ve kazanan isim listesi netleşti. Peki TOKİ Arsa kura sonuçları e devlet sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve kabul edilen ve edilmeyenlerin isimlerine aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz...
TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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