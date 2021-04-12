İstanbul Ümraniye'de otomobile balıklama atlayan hırsız kamerada

İstanbul Ümraniye'de kar maskeli 3 şüpheli, park halindeki lüks otomobilin göstergelerini çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerden birinin ısınma hareketleri yaptıktan sonra kırdığı camdan balıklama otomobilin içine atladı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli geldikleri otomobili, lüks otomobilin yanına park etti. Kar maskeli şüphelilerden biri, otomobilinden inip park halindeki lüks otomobilin yanına gitti. Şüpheli otomobilin ön kapısının camını kırdıktan sonra balıklama atlayarak içeri girdi. Bu sırada diğer şüpheli, çevrede gözetleme yaptı. Dakikalarca lüks otomobilde kalan şüpheli, otomobilin ön konsoldaki göstergelerini sökerek diğer şüpheliye verdi. Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli, girdiği lüks otomobilden çıkarak geldikleri otomobile bindi. Şüpheliler daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülere bir şüphelinin lüks otomobilin içine girerek hırsızlık yapması, diğer şüphelinin göstergeleri taşıması ve şüphelilerin geldikleri otomobille kaçması yansıdı.