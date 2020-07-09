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İstanbul Üsküdar sahilinde drone ile çekirdek denetimi | Video

İstanbul Üsküdar sahilinde drone ile çekirdek denetimi | Video
09.07.2020 | 14:42

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İstanbul'da Üsküdar Belediyesi tarafından sahil şeridinde çekirdek ve kabuklu yemiş tüketilmesinin yasaklanmasının ardından bugün zabıta ekipleri tarafından drone ile denetimi yapıldı.

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Çevre kirliliğine yol açması nedeniyle dün itibariyle Üsküdar Belediyesi tarafından Harem'den Küçüksu'ya kadar olan sahil şeridinde başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş tüketilmesi yasaklandı. Kurallara uymayan vatandaşlara 61 lira cezai işlem uygulanacağı açıklandı. Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bugün Üsküdar sahil şeridinin tamamını drone ile denetledi. Kabuklu yemiş tüketen vatandaşların olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca ekipler, sahil şeridinde temizlik çalışmaları yaptı. Sahilde 24 saat boyunca denetimlerin devam edeceği öğrenildi.


"BURADA 24 SAAT PERSONELİMİZ BULUNACAK"
Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Kubilay Ay yapılan denetimler ile ilgili, ?Sayın Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'in açıklamalarıyla beraber dün akşamdan itibaren başladık denetimlerimize. Drone ile havadan motosikletli ve yaya personelimizle de sahada çalışmalarımız başladı. Bunlarla ilgili vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Uyarıya riayet etmeyen vatandaşlarımıza da Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uyguluyoruz. Bununla ilgili 24 saat personelimiz olacak. 12 metrelik sahil bandımız var bizim Harem'den Küçüksu'ya kadar. Burada 24 saat personelimiz bulunacak. Gerekli denetimlerimizi yapacağız. Artık Üsküdar Sahillerinde kabuklu yemiş yasaklandı" Diye konuştu.


"HALKIMIZ BU KARARA SAYGI DUYUYOR, YERİNDE BULUYOR. BİZ DE DESTEKLİYORUZ."
Salacak Sahili'nde bulunan bir büfenin işletmecisi olan İhsan Zekiazak, "Yaklaşık 1 aydır çekirdek satmıyoruz büfede. Dün itibariyle medyaya bu haber yayıldı. Artık halkımız da biliyor burada çekirdek yemenin yasak olduğunu. Dün akşam burada bir arkadaş çekirdek yediği için ceza aldı. Bugün de drone ile her tarafı tarıyorlar. Çekirdek yiyen varsa tespit ediyorlar. Ama şu ana kadar ben şahit olmadım. Yani halkımız bu karara saygı duyuyor, yerinde buluyor. Biz de destekliyoruz. Görüyorsunuz her taraf tertemiz, pırıl pırıl. Bu pandemi sürecinde daha çok sağlığa dikkat etmemiz lazım. Her yerin temiz olması lazım" dedi.

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