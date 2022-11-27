İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul’un Sözü Birlik, İrade, Zafer Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerinde AK Parti'nin bir kez daha zirveye bayrağı dikeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Sandığı irade, davayı namus, Türkiye'yi sevda bilen AK Parti İstanbul teşkilatı olarak sizlerden söz istiyorum." dedi. Küresel güçlere de net mesaj veren Başkan Erdoğan, "İçeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak 2023 ile ilgili sinsi plan ve hedefleri de çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.