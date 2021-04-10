İstanbul'da doğum günü partisi için bir araya gelen 17 kişiye ceza yağdı! | Video
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde şok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı. Taksim’de ise polis ekipleri denetimler kapsamında bir mekana yaptığı baskında doğum günü partisi için bir araya gelen 17 kişiye toplamda 58 bin 973 lira cezai işlem uyguladı.