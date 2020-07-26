İstanbul’da plajlara jandarma denetimi! Sosyal mesafe denetlemesi yapıldı | Video
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı havaların ısınmasıyla birlikte sorumluluk alanlarında olan bölgelerde 225 tim 775 personelim katılımıyla COVİD-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların yoğun olarak kullandığı sorumluluk bölgesindeki plajlara yönelik Jandarma Asayiş Timleri, Motosikletli Asayiş Timleri, Jandarma Trafik Timleri, Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Atlı Jandarma Timlerinin (225 Tim 775 personelin) katılımıyla denetimler yapıldı.