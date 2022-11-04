İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 2 şüpheli yakalandı | Video

Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenleyen yabancı uyruklu 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada çok sayıda sahte pasaport ve pasaport yapımında kullanılan malzeme ile evraklar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin kendilerini evli gibi gösterip ev kiralayarak bu işi yaptıkları öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih?te bir evde sahte pasaport ve kimlik düzenlendiği ihbarı üzerine, belirledikleri adresteki eve girip çıkanları takibe alan ekipler, 1 Kasım tarihinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda Fas uyruklu R.B. ile Irak kökenli M.K.I.A.B adlı yabanı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KENDİLERİNİ EVLİ GİBİ GÖSTEREREK EV KİRALADILAR

Ekipler yürüttükleri çalışmalarda, şüphelilerin kendilerini evli gibi göstererek evi kiraladıkları, dikkat çekmemek için de sahte pasaport ve kimlik atölyesi haline getirdikleri evi sadece akşam saatlerinde kullandıkları öğrenildi. Farklı bir adreste ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin, yüksek ücret karşılığında müşteri olarak gelen kişilere sahte pasaport ve kimlik ürettikleri belirlendi.