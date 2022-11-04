Video Yaşam İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 2 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 2 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 2 şüpheli yakalandı | Video

04.11.2022 | 10:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te petshopta pes dedirten görüntüler kamerada | Video 00:35
Pendik’te petshopta pes dedirten görüntüler kamerada | Video 04.11.2022 | 12:29
Yazlık evlere giren hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakayı ele verdi | Video 00:28
Yazlık evlere giren hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakayı ele verdi | Video 04.11.2022 | 12:00
Bursa’da korkutan tablo! Yangının ardından Bursa’nın artan hava kirliliği rakamlara yansıdı | Video 01:58
Bursa'da korkutan tablo! Yangının ardından Bursa'nın artan hava kirliliği rakamlara yansıdı | Video 04.11.2022 | 11:37
Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:01
Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 04.11.2022 | 11:37
Türkiye kuduz vakasını konuşuyor! Mustafa Erçetin’in sağlık durumu hakkında korkutan açıklama | Video 02:12
Türkiye kuduz vakasını konuşuyor! Mustafa Erçetin’in sağlık durumu hakkında korkutan açıklama | Video 04.11.2022 | 11:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Kasım 2022 Cuma atv izle! | Video 10:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Kasım 2022 Cuma atv izle! | Video 04.11.2022 | 11:04
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu! 2 şüpheli yakalandı | Video 02:43
İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 2 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2022 | 10:27
Sakarya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 00:52
Sakarya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 04.11.2022 | 10:58
Bakırköy’de art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada! | Video 01:19
Bakırköy'de art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada! | Video 04.11.2022 | 10:52
Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video 03:42
Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video 04.11.2022 | 10:22
Torbacılara özel harekatla gündüz vakti baskın kamerada | Video 02:05
Torbacılara özel harekatla gündüz vakti baskın kamerada | Video 04.11.2022 | 10:22
Mobilyaları parçalayan gelin konuştu: Şiddet yüzünden psikolojim bozuldu | Video 06:02
Mobilyaları parçalayan gelin konuştu: "Şiddet yüzünden psikolojim bozuldu" | Video 04.11.2022 | 10:11
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 00:29
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:12
Sevgilisini 2 saat boyunca darp edip 5 yerinden bıçaklayan doktorun 20 yıla kadar hapsi istendi | Video 01:21
Sevgilisini 2 saat boyunca darp edip 5 yerinden bıçaklayan doktorun 20 yıla kadar hapsi istendi | Video 04.11.2022 | 10:12
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 00:29
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:05
Son Dakika: “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu” başlatıldı | Video 00:59
Son Dakika: “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu” başlatıldı | Video 04.11.2022 | 09:50
21 yıllık kadın cinayeti çözüldü! Katil çoban çıktı! Şoke eden görüntüler | Video 09:36
21 yıllık kadın cinayeti çözüldü! Katil çoban çıktı! Şoke eden görüntüler | Video 04.11.2022 | 09:31
Esenyurt’ta silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı | Video 01:42
Esenyurt’ta silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı | Video 04.11.2022 | 09:22
Tuzla’da kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 02:34
Tuzla’da kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 08:39
Son Dakika: İzmir Buca’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada | Video 02:05
Son Dakika: İzmir Buca'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada | Video 04.11.2022 | 09:02

Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenleyen yabancı uyruklu 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada çok sayıda sahte pasaport ve pasaport yapımında kullanılan malzeme ile evraklar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin kendilerini evli gibi gösterip ev kiralayarak bu işi yaptıkları öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih?te bir evde sahte pasaport ve kimlik düzenlendiği ihbarı üzerine, belirledikleri adresteki eve girip çıkanları takibe alan ekipler, 1 Kasım tarihinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda Fas uyruklu R.B. ile Irak kökenli M.K.I.A.B adlı yabanı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KENDİLERİNİ EVLİ GİBİ GÖSTEREREK EV KİRALADILAR
Ekipler yürüttükleri çalışmalarda, şüphelilerin kendilerini evli gibi göstererek evi kiraladıkları, dikkat çekmemek için de sahte pasaport ve kimlik atölyesi haline getirdikleri evi sadece akşam saatlerinde kullandıkları öğrenildi. Farklı bir adreste ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin, yüksek ücret karşılığında müşteri olarak gelen kişilere sahte pasaport ve kimlik ürettikleri belirlendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA