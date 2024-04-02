İstanbul'da ünlü gece kulübünde yangın faciası! 10 ölü | Video
Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir gece kulübünde iddiaya göre patlamanın ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiyecilerin çalışmaları sürdürülüyor. Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; " Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan ve ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı olduğu düşünülen yangında 7 kişi hayatını kaybetmiş, Çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır" denildi.
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