Video Yaşam İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

11.08.2022 | 16:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 00:58
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 16:49
Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş gözaltına alındı | Video 01:07
Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş gözaltına alındı | Video 11.08.2022 | 16:46
Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü | Video 02:16
Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü | Video 11.08.2022 | 16:29
Serik’te silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01:08
Serik'te silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 11.08.2022 | 16:20
132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 02:11
132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 11.08.2022 | 16:20
Antalya’da Kekova Adası’na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:45
Antalya'da Kekova Adası'na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı | Video 11.08.2022 | 15:24
Niğde’de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu | Video 00:20
Niğde'de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu | Video 11.08.2022 | 15:37
Kocaeli’de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü | Video 02:31
Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü | Video 11.08.2022 | 15:25
Kırıkkale’de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 00:55
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 11.08.2022 | 15:03
Eşini öldürüp sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil koca yakalandı | Video 02:23
Eşini öldürüp sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil koca yakalandı | Video 11.08.2022 | 15:03
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmadı: 783 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 01:57
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmadı: 783 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 14:38
İstanbul Bayrampaşa’da sahte parfüm operasyonu | Video 00:39
İstanbul Bayrampaşa'da sahte parfüm operasyonu | Video 11.08.2022 | 13:34
Küçükçekmece’de feci kaza! Kız arkadaşına evlilik teklifi etmeye giderken otomobiliyle takla attı | Video 02:20
Küçükçekmece'de feci kaza! Kız arkadaşına evlilik teklifi etmeye giderken otomobiliyle takla attı | Video 11.08.2022 | 14:35
Uludağ eteklerinde orman yangını | Video 02:58
Uludağ eteklerinde orman yangını | Video 11.08.2022 | 10:17
Şişli’de simitçi ve esnaf birbirine girdi... O anlar kamerada | Video 00:23
Şişli’de simitçi ve esnaf birbirine girdi... O anlar kamerada | Video 11.08.2022 | 14:33
Bursa’da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi 2 gözaltı | Video 00:28
Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi 2 gözaltı | Video 11.08.2022 | 14:15
Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 00:31
Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 11.08.2022 | 11:44
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 01:10
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 11.08.2022 | 11:03
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 39 kilo esrar ve 304 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 00:52
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 39 kilo esrar ve 304 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 11:43
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | Video 01:10
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | Video 11.08.2022 | 11:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sultangazi’de 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10 Ağustos günü Sultangazi'de 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. 2 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalanırken, yapılan aramada 4 kilo metamfetamin, 40 bin 100 Euro ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan Şişli Kuştepe Mahallesi'nde ise dar alan uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 705 şahıs, 584 araç ve 295 motosiklet denetlendi. Gerçekleştirilen uygulamada 3 adet uyuşturucu hap, 5 gram mariuhana, 2 gram metamfetamin ve bir miktar eroin ele geçirildi. Uygulamada 1 şahsa dur ihtarına uymamaktan idari işlem uygulanırken, 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA