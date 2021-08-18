Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video
18.08.2021 | 08:53

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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G/48 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki daire oldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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