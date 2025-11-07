İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video
07.11.2025 | 11:43
Beyoğlu’nda bir işyerini kurşunlayan yeni nesil suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda olayda kullandıkları 1 adet tabanca ve 2 adet çelik yelekle birlikte Zeytinburnu’ndan çalındığı belirlenen 1 adet motosiklet ele geçirildi.
