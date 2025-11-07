Video Yaşam İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video

İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video

07.11.2025 | 11:43

Beyoğlu’nda bir işyerini kurşunlayan yeni nesil suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda olayda kullandıkları 1 adet tabanca ve 2 adet çelik yelekle birlikte Zeytinburnu’ndan çalındığı belirlenen 1 adet motosiklet ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, Beyoğlu'nda 5 Kasım'da bir işyerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayına ilişkin şüpheliler tespit edildi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda E.S. ile yaşı küçük M.L.K. ve M.H.'yi gözaltına aldı. Şahısların olayda kullandıkları 1 adet tabanca ve 2 adet çelik yelek ele geçirildi. Öte yandan, çalışmaların devamında olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin de yakalanmasına ilişkin Beyoğlu, Sultangazi ve Sarıyer ilçelerinde bulunan 2 iş yeri, 8 ikamet adresi olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K., E.T., A.K. ve K.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 3 Kasım'da Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlenen 1 adet motosiklet bulundu. Yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video 00:34
Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video 07.11.2025 | 11:44
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 00:30
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 07.11.2025 | 11:43
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 01:11
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 07.11.2025 | 11:23
Adana’da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 01:29
Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 07.11.2025 | 10:58
Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 00:30
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 07.11.2025 | 10:37
Motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kamerada | Video 00:43
Motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kamerada | Video 07.11.2025 | 10:07
Gaziantep’te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 00:36
Gaziantep'te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 07.11.2025 | 09:15
Sosyal medya fenomeni boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından böyle darp edildi | Video 07:05
Sosyal medya fenomeni boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından böyle darp edildi | Video 07.11.2025 | 08:57
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Osmanlı sorusu! Cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı! 02:58
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Osmanlı sorusu! Cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı! 06.11.2025 | 23:30
Esra Erol’da kayınvalide ve gelin arasında gergin yüzleşme: 8 dakika benim çocuğum can çekişirken sen neredeydin? 02:49
Esra Erol’da kayınvalide ve gelin arasında gergin yüzleşme: 8 dakika benim çocuğum can çekişirken sen neredeydin? 06.11.2025 | 20:32
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı | Video 04:05
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı | Video 06.11.2025 | 16:28
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 Milyonluk vurgunla bitti: 3 kişi tutuklandı | Video 00:35
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 Milyonluk vurgunla bitti: 3 kişi tutuklandı | Video 06.11.2025 | 16:20
Arnavutköy’de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video 04:31
Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video 06.11.2025 | 16:00
Maltepe E-5’te motorcular arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 00:17
Maltepe E-5'te motorcular arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 06.11.2025 | 15:56
Kocasını kızgın yağ ile katleden kadının tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı | Video 02:10
Kocasını kızgın yağ ile katleden kadının tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 15:35
Giresun’da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:18
Giresun’da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.11.2025 | 14:43
Ümraniye’de ilginç kaza kamerada: Sürücüsüz motosikletin çarpmasından kıl payı kurtuldu | Video 01:51
Ümraniye’de ilginç kaza kamerada: Sürücüsüz motosikletin çarpmasından kıl payı kurtuldu | Video 06.11.2025 | 14:04
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı: O anlar kamerada | Video 04:05
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı: O anlar kamerada | Video 06.11.2025 | 14:04
Arnavutköy’de feci kaza! Kamyon TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı | Video 00:38
Arnavutköy'de feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı | Video 06.11.2025 | 12:35
Balıkesir’de suç örgütüne darbe: 5 tutuklama | Video 02:07
Balıkesir'de suç örgütüne darbe: 5 tutuklama | Video 06.11.2025 | 11:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY