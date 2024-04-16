İstanbul’da yunusların coşkusu kameraya yansıdı | Video 16.04.2024 | 13:06 Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Sarayburnu açıklarında 2 yunus balığın metrelerce yükseğe zıpladığı anlar sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'daki yunusları şehrin sembol yapıları ile görüntülemeye çalışan Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, eşsiz görüntüler yakalıyor. Bu kez Ramazan Bayramı tatilinde Maltepe Sahili açıklarında görüntülediği 2 yunus metrelerce yukarı zıplıyor. Sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer alan video yakalanması nadir anlardan ve o anların daha güzel olması için Moths, yunusları ağır çekim tekniği ile görüntüleyip yavaşlatıyor. Diğer yunus görüntülerini ise 150 günde çekmeyi tamamladı ve hepsinden seyrine doyumsuz bir klip oluşturdu. Marmara Denizi'nde artan yunus balığı popülasyonu sayesinde artık daha fazla amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi. Moths belgesel tadında çektiği görüntüler izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkartıyor.