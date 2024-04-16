İstanbul’da yunusların coşkusu kameraya yansıdı | Video
Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Sarayburnu açıklarında 2 yunus balığın metrelerce yükseğe zıpladığı anlar sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi.
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