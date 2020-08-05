İstiklal gazisinin eşine, bakıcı şiddeti kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
İstiklal gazisinin eşine, bakıcı şiddeti kamerada | Video 05.08.2020 | 11:45
02:22
05:06
00:59
Siirt’te arazi kavgası kanlı bitti :2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 05.08.2020 | 10:50
01:49
00:23
00:59
01:35
00:27
01:08
04:44
İstanbul Beşiktaş'ta 4 katlı binanın çatı katı yandı | Video 05.08.2020 | 07:50
02:32
Ankara'da feci kaza! Minibüs takla attı: 3'ü ağır, 12 yaralı | Video 05.08.2020 | 07:50
02:19
Son dakika! Malatya’daki deprem Elazığ’da hissedildi | Video 04.08.2020 | 19:00
00:56
03:44
Eczaneye pompalı tüfekle saldırdı | Video 04.08.2020 | 18:40
00:28
Kapıya tırmanan yılan korkuttu | Video 04.08.2020 | 18:14
00:11
01:17
01:34
Ankara'da, bakıcı R.K.'nin (60) sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı olarak evde bakım hizmeti alan Hediye Canefe'yi (95) yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hediye Canefe'nin yeğenleri Oğuz Ö. (68) ve Şükran K. (65), R.K. hakkında şikayetçi oldu. Şükran K., "Hepimizin düşeceği yol bu. Biz halen daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil" dedi.