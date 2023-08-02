İzmir metrosunda yumruk yumruğa kavga kamerada | Video
İzmir metrosunda grevin tamamlandığı ilk gün, iki vatandaş arasında yaşanan tartışma, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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