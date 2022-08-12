Video Yaşam İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı | Video
İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı | Video

İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı | Video

12.08.2022 | 10:02

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İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan İzmir ve Manisa'da, orman ve orman dışı alan olmak üzere 8 ayda toplam 455 yangın çıktı, 1573 hektar alan yangında zarar gördü.

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Hava sıcaklıklarının artması, vatandaşların orman ve orman dışı alanları bilinçsiz kullanımı nedeniyle pek çok yangın meydana geliyor. Çoğunluğu yaz aylarında olmak üzere 1 Ocak 2022'den 10 Ağustos'a kadar geçen zamanda İzmir ve Manisa'da 455 yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre İzmir'de 8 ayda 102 orman yangını çıktı, 606 hektar alan zarar gördü. 171 de orman dışı alanda yangın çıktı. Burada da 292 hektar alan yangında zarar gördü. Manisa'da ise 80 orman yangını meydana geldi, 555 hektar alan zarara uğradı. 102 adet de orman dışı alanda yangın meydana geldi. Burada, 120 hektar alan zarar gördü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; uçak, helikopter, arazöz gibi çok sayıda ekipmanla yangın ihbarının gelmesinden dakikalar sonra bölgeye intikal ediyor. Ekipler, hummalı bir çalışma ile yangınları söndürmek için mücadele sergiliyor.

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