Video Yaşam İzmir’de berber dükkanındaki şahsa silahlı saldırı | Video
İzmir’de berber dükkanındaki şahsa silahlı saldırı | Video

İzmir’de berber dükkanındaki şahsa silahlı saldırı | Video

07.12.2023 | 08:57

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, içerisinde müşteriler olan berber dükkanında bir şahsın uğradığı silahlı saldırı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, salı günü akşam saatlerinde Emek Mahallesi Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde müşterilerin bulunduğu berber dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, yanındaki tabancayla dükkan içerisinde oturan Soner D.'ye (30), ateş etti. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, durum vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Ayağından yaralanan Soner D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Yaşanan saldırı anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koltukta oturan Soner D.'nin bacağından vurulması ve dükkan içerisindeki esnaf ile müşterilerin yaşadığı panik anları yer aldı.

Öte yandan, polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda kar maskeli saldırganın F.M., isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de berber dükkanındaki şahsa silahlı saldırı | Video 00:50
İzmir’de berber dükkanındaki şahsa silahlı saldırı | Video 07.12.2023 | 08:57
7 aracın lastiğini böyle patlattı: Yakalanınca ‘sanki adam öldürdük’ dedi 01:31
7 aracın lastiğini böyle patlattı: Yakalanınca ‘sanki adam öldürdük’ dedi 06.12.2023 | 22:59
Yüksekova-Van kara yolunda sürü halinde dağ keçisi görüntülendi 00:35
Yüksekova-Van kara yolunda sürü halinde dağ keçisi görüntülendi 06.12.2023 | 19:00
Manavda hırsızlık anı kamerada 08:39
Manavda hırsızlık anı kamerada 06.12.2023 | 19:00
Dilan ve Engin Polat’ın el konulan araçları görüntülendi | Video 02:27
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi | Video 06.12.2023 | 16:55
İzmir’de sokak ortasında 3 kişinin öldürüldüğü vahşette karar çıktı | Video 04:54
İzmir'de sokak ortasında 3 kişinin öldürüldüğü vahşette karar çıktı | Video 06.12.2023 | 16:36
Direksiyon başında felç geçirip direğe çarptı | Video 03:09
Direksiyon başında felç geçirip direğe çarptı | Video 06.12.2023 | 15:58
2 milyon liralık bonzai baskını | Video 00:14
2 milyon liralık bonzai baskını | Video 06.12.2023 | 16:07
Kar maskeli soyguncu: Çıkmaza girdim, borcum vardı” | Video 04:21
Kar maskeli soyguncu: "Çıkmaza girdim, borcum vardı” | Video 06.12.2023 | 15:28
Çatıda tadilat yapan inşaat işçisi 21 metreden düşerek yaşamını yitirdi | Video 01:49
Çatıda tadilat yapan inşaat işçisi 21 metreden düşerek yaşamını yitirdi | Video 06.12.2023 | 16:18
Çakarlı hırsızlık çetesi polis operasyonuyla çökertildi | Video 04:22
Çakarlı hırsızlık çetesi polis operasyonuyla çökertildi | Video 06.12.2023 | 16:06
Markette satılan yengeç bir anda paketinden çıktı | Video 01:01
Markette satılan yengeç bir anda paketinden çıktı | Video 06.12.2023 | 16:05
Yayalar kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada | Video 01:57
Yayalar kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada | Video 06.12.2023 | 15:37
Fatih’te öldüresiye dayak kamerada | Video 00:25
Fatih’te öldüresiye dayak kamerada | Video 06.12.2023 | 15:28
Başakşehir’de otomobil park halindeki araçlara çarptı | Video 02:42
Başakşehir'de otomobil park halindeki araçlara çarptı | Video 06.12.2023 | 15:05
Bitlis’te terör operasyonu: Arazide gömülü halde silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01:00
Bitlis’te terör operasyonu: Arazide gömülü halde silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 06.12.2023 | 15:04
Trafikte darp edilen eski futbolcu Oktay Derelioğlu o anları anlattı | Video 07:23
Trafikte darp edilen eski futbolcu Oktay Derelioğlu o anları anlattı | Video 06.12.2023 | 14:42
Jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:51
Jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo esrar ele geçirildi | Video 06.12.2023 | 14:55
Güngören’de kasklı saldırgan dehşeti! Market sahibini böyle vurdu | Video 00:45
Güngören’de kasklı saldırgan dehşeti! Market sahibini böyle vurdu | Video 06.12.2023 | 14:38
Alanya’da rögarlar taştı, çarşı merkezini su bastı | Video 03:53
Alanya’da rögarlar taştı, çarşı merkezini su bastı | Video 06.12.2023 | 14:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA