Video Yaşam İzmir’de iki ayrı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı | Video
İzmir’de iki ayrı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı | Video

İzmir’de iki ayrı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı | Video

18.04.2024 | 08:47

İzmir Çiğli’de metal kaplama fabrikasında çıkan ve yakınlardaki plastik fabrikasına da sıçrayan yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Her iki fabrikada da soğutma çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, sabah saatlerinde Çiğli'de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yakınlardaki plastik kaplama fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikalardaki yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığı fabrikalarda soğutma çalışmalarına geçildi.
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