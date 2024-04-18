İzmir’de iki ayrı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı | Video
İzmir Çiğli’de metal kaplama fabrikasında çıkan ve yakınlardaki plastik fabrikasına da sıçrayan yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Her iki fabrikada da soğutma çalışmaları devam ediyor.
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