Video Yaşam İzmir'de oyuncak tüfekle gasp anı kamerada | Video
İzmir'de oyuncak tüfekle gasp anı kamerada | Video

İzmir'de oyuncak tüfekle gasp anı kamerada | Video

16.04.2024 | 15:20

İzmir'in Konak ilçesinde bir grubun araç içerisindeki kişiyi tüfekle gasp ve darbetme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sıkı takip yürüten polis ekipleri tarafından yakalanan magandalar gözaltına alınırken, olayda kullanılan kalaşnikof tüfeğin oyuncak olduğu ortaya çıktı.

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Olay 10 Nisan sabahı saat 05.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Otomobille bölgeye gelen bir grup, araçlarından inerek başka bir otomobil içerisinde bulunan vatandaşın yanına gitti. Bir kişinin elinde kalaşnikof tüfek olan grup, araç içerisindeki D.A.'ya (23) saldırarak darbetmeye başladı. Daha sonra ise D.A.'dan 3 bin 800 lirayı zorla alan 4 kişilik grup araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

OLAY KAMERADA
Öte yandan yaşanan olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde otomobille bölgeye gelen 4 kişilik grubun araç içerisinde bulunan vatandaşa doğru geldiği, bir kişinin elinde ise tüfek olduğu, daha sonra araç içerisindeki vatandaşı darp ve gasp ettiği ve bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR, TÜFEK OYUNCAK ÇIKTI
Meydana gelen olay ardından harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek 4 magandanın kimliklerini tespit etti. İsimleri B.D. (19), S.Y. (21), U.Y. (20) ve H.B. (22) olan şüphelilerin, polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takiple Çeşme ilçesinde oldukları belirlendi. 4 şüpheli de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan kalaşnikof tüfeğe yapılan incelemede ise tüfeğin oyuncak olduğu ortaya çıktı.

2 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.Y. ve B.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.Y. ve H.B., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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