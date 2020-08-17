İzmir'de tüneli ulaşıma kapatarak trafiği durduran şehir eşkıyaları kamerada | Video

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne kutlaması yaparken Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu ulaşıma kapattı! Trafiği durdurarak vatandaşların ulaşım hakkına müdahale eden grup a anları kaydedip sosyal medya hesaplarından övünerek paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tüneli'nde gerçekleşti. Düğün konvoyunda oldukları öne sürülen vatandaşlar, tünele girdikten sonra araçlarını durdurdu. Kornalar eşliğinde tüneli kapatan vatandaşlardan bazıları oynarken, bazıları da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin 'Böyle de yolu keserler' dediği de kayıtlarda yer aldı. Tüneli kapatan konvoy yüzünden trafikte aksamalar yaşandı.Araçların hareket etmesiyle birlikte trafik normal akışına döndü.