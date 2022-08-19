Video Yaşam İzmir'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 astsubay yaralı | Video
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 astsubay yaralı | Video

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 astsubay yaralı | Video

19.08.2022 | 08:41

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İzmir’in Bayındır ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerden birisinin av tüfeği ile ateş açması sonucu 1 astsubay yaralandı.

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Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece geç saatlerde Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi yakınlarında bulunan kırsal alana uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, şüphelilerden birisinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Astsubay E. B. burun kısmından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerin ardından yaralı astsubay, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından astsubay E. B., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Astsubay E. B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

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