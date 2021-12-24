Video Yaşam İzmir'de yangın faciası: 3 kardeş yaşamını yitirdi
İzmir'de yangın faciası: 3 kardeş yaşamını yitirdi

İzmir'de yangın faciası: 3 kardeş yaşamını yitirdi

24.12.2021 | 17:04

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İzmir'in Bayındır ilçesinde, evlerinde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi. Çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları belirtildi.

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Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki Talat Menderes'e ait müstakil bir evde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Talha Menderes ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yangın sırasında çocukların anneleri Nuriye Menderes ile babaları Talat Menderes'in evde olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedenini araştırıldığı bildirildi.

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