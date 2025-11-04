Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video
04.11.2025 | 12:32
Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kilo kokain ile 2 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
