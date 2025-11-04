Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 04.11.2025 | 12:32 Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kilo kokain ile 2 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyon, Aksaray'ın Gülağaç ilçesi merkezinde bir ikamete yönelik yapıldı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Gülağaç ilçesinde 3 şahsın uyuşturucu bulundurduğu ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri bahse konu 3 şahsın kimliğini belirledi. Ardından şahısları teknik ve fiziksel takibe alan ekipler bir süre yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Gülağaç ilçe merkezinde 3 ayrı ikamete yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Ümit S. (46), S.O. (23) ve Ö.Ö. (29) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 1 kilo kokain maddesi ve 2 kilo da esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında sorgulandıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheliden Ümit S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ömer Ö. ve Semih O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.