Video Yaşam Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video

Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video

07.09.2025 | 14:18

İzmir’de otomobiliyle drift yapan sürücüye, 46 bin 392 TL para cezası uygulanarak aracı trafikten men edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Urla ilçesinde dün sabah saat 10.20 sıralarında C.A. isimli şüpheli 35 CNS 735 plakalı otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi. Drift anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 00:15
Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 07.09.2025 | 14:18
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video 00:23
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video 07.09.2025 | 14:18
Balıkesir’de 6 dakikada 2 deprem | video 03:01
Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video 07.09.2025 | 12:51
Norveç’ten Gazze’ye yürüyen Kim: Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı | Video 07:33
Norveç'ten Gazze'ye yürüyen Kim: "Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı" | Video 07.09.2025 | 10:26
FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı | Video 00:45
FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı | Video 07.09.2025 | 10:26
Alkol alıp direksiyona geçti, kaza yapıp gözaltına alınınca, Hayvan mıyım? dedi | Video 02:45
Alkol alıp direksiyona geçti, kaza yapıp gözaltına alınınca, "Hayvan mıyım?" dedi | Video 07.09.2025 | 08:45
İzmir’de düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga | Video 03:40
İzmir’de düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga | Video 07.09.2025 | 08:41
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 00:48
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 06.09.2025 | 16:10
Bodrum’da orman yangını başladı | Video 00:48
Bodrum’da orman yangını başladı | Video 06.09.2025 | 14:51
Bursa’yı sağanak vurdu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 03:20
Bursa'yı sağanak vurdu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 06.09.2025 | 14:46
Bir Anadolu Şenliği coşkusu Tunceli’de türkülerle başladı! | Video 05:57
“Bir Anadolu Şenliği” coşkusu Tunceli’de türkülerle başladı! | Video 06.09.2025 | 14:24
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:48
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.09.2025 | 13:59
Yol kenarında kadın arkadaşını öldürüp kendini vurmuştu! Şüpheli taburcu edilip tutuklandı | Video 01:48
Yol kenarında kadın arkadaşını öldürüp kendini vurmuştu! Şüpheli taburcu edilip tutuklandı | Video 06.09.2025 | 13:41
Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı | Video 02:53
Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı | Video 06.09.2025 | 13:25
Tekirdağ’da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:58
Tekirdağ'da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 06.09.2025 | 13:25
İnternetten satın aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi: Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum | Video 02:57
İnternetten satın aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi: "Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum" | Video 06.09.2025 | 11:20
Kocaeli’de sağanak etkili oldu, evin çatısına yıldırım düştü | Video 02:24
Kocaeli'de sağanak etkili oldu, evin çatısına yıldırım düştü | Video 06.09.2025 | 11:16
İstanbul Eyüpsultan’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:59
İstanbul Eyüpsultan'da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 06.09.2025 | 10:45
Evinde bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 00:41
Evinde bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 06.09.2025 | 10:36
Beşiktaş ve Küçükçekmece’de İETT otobüsü kazası | Video 01:47
Beşiktaş ve Küçükçekmece'de İETT otobüsü kazası | Video 06.09.2025 | 10:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY