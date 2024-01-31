Video Yaşam Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video

31.01.2024 | 13:19

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve 2 ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara geçit vermiyor. Ekipler, il dışından kente getirilen uyuşturucu maddelerin satılmasını engellemek ve zehir tacirlerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çanakkale, Lapseki ve Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 1.565 gram esrar maddesi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, öğütücü, 12 sentetik hap, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği, 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Jandarma tarafından şüpheliler, S.F., H.A.P., H.A., E.Ö., E.G., S.K., Ö.Ö. ve yabancı uyruklu S.E. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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