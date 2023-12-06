Video Yaşam Jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo esrar ele geçirildi | Video
Jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo esrar ele geçirildi | Video

Jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo esrar ele geçirildi | Video

06.12.2023 | 14:55

MERSİN'de jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; merkez Akdeniz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. İsmi açıklanmayan şüpheli, adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 14 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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