Jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo esrar ele geçirildi | Video 06.12.2023 | 14:55 MERSİN'de jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; merkez Akdeniz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. İsmi açıklanmayan şüpheli, adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 14 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.