Jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo esrar ele geçirildi | Video
MERSİN'de jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
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