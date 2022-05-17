Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon | Video
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İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi. 160 şüpheli gözaltına alındı.