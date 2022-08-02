Kadıköy’de köpek kavgası... Polis sahibine ceza kesip köpeğe el koydu | Video

İstanbul Kadıköy’de Pitbull saldırısı oldu ihbarına giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri köpek sahibine 14 bin 982 lira ceza yazdı. Olaya karışan köpeğe de el koydu.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Kıvanç Sokak üzerinde Pitbull saldırısı oldu yönünde ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri hemen olay yerine gitti.

Yapılan çalışmalarda Ferhat D. isimli şahsa ait Husky cinsi köpeğe, Erhan C. isimli şahsa ait olan American Bully cinsi köpeğin saldırarak yaraladığı tespit edildi.

Olaya karışan köpek muhafaza altına alınarak Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri görevlilerine teslim edildi.

TCK 177 Hayvanı Tehlike Yaratacak Şekilde Serbest Bırakılması konusunda işlem başlatılan Erhan C. isimli şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu madde 14 - L gereğince 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Olaya karışan hayvana el konuldu.