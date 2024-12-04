Kadın güvenlik görevlisinin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video
Adana’da bir şüphelinin sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alması, başka bir şüphelinin de güvenlik kulübesini ateşe vermesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
"ŞÜPHELİLER FİRAR"
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı.
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