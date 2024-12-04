Kadın güvenlik görevlisinin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 04.12.2024 | 10:12 Adana’da bir şüphelinin sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alması, başka bir şüphelinin de güvenlik kulübesini ateşe vermesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 3 Kasım günü saat 19.15 sıralarında Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre, yüzü maskeli bir şüpheli ve arkadaşı henüz bilinmeyen sebepten dolayı elinde tabanca ile siteye geldi. Şüpheli, kadın güvenlik görevlisini tabanca ile rehin alıp dışarı çıkartarak rastgele ateş etmeye başladı. Diğer şüpheli de güvenlik kulübesini ateşe verdi. Güvenlik görevlisinin kafasına silah doğrultan şüpheli adeta terör estirdi. Bu anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı.