Video Yaşam Kadınlara zorla fuhuş yaptıran yabancı uyruklu kadın tutuklandı | Video
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran yabancı uyruklu kadın tutuklandı | Video

Kadınlara zorla fuhuş yaptıran yabancı uyruklu kadın tutuklandı | Video

30.09.2022 | 12:51

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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side beldesinde kendi ülkesinden kadınlara zorla fuhuş yaptırmak suçundan yakalanan yabancı uyruklu Türk vatandaşı kadın, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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Side'de zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, Özbekistan uyruklu Türk vatandaşı R.A., Özbekistan vatandaşı N.K. ve Özbekistan uyruklu S.S. isimli kadınların M.K. isimli erkekle buluştuğu sırada operasyon düzenledi. M.K.'nin kadınları tanımadığını, fuhuş yapmak için para karşılığında anlaştıklarını söylemesi üzerine şahıslar Side Jandarma Karakoluna götürüldü. Özbekistan vatandaşı S.S. isimli kadın, fuhuş amacıyla gelmediğini, kendisini buraya Özbekistan uyruklu Türk vatandaşı R.A. isimli kadının getirdiğini ve kendisinden şikayetçi olduğunu dile getirdi. R.A. cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınırken, diğer kadınlar Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. R.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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