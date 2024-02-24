Kağıthane'de motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu | Video
Kağıthane'de çarşı ve mahalle bekçileri devriye atarken şüphe üzerine motosikletli 2 şahsı durdurmak istedi. Uyarılara rağmen dur ihtarına uymayan şahıslar bekçilere ateş açarak kaçmaya başladı. Saldırı sonucu bir bekçi yararlanırken iki saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Yaralanan bekçi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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