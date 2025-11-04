Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video
04.11.2025 | 16:26
Kağıthane’de bir otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında ‘yol verme’ meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletli şahıs diğer sürücüye kaskla saldırırken, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
01:30
04:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04.11.2025 | 11:49
01:44
04:39
00:35
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 04.11.2025 | 11:04
02:16
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 04.11.2025 | 11:04
00:49
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 04.11.2025 | 11:04
00:56
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2025 | 11:03
00:44
Adana'daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 04.11.2025 | 10:02
00:44
Önce ters yöne girdi, sonra bariyere çıkarak askıda kaldı | Video 04.11.2025 | 09:59
03:07
Hatay'da sokak ortasındaki silahlı çatışmaya 7 tutuklama | Video 04.11.2025 | 09:59
01:06
00:51
Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video 04.11.2025 | 09:23
01:30
05:06
01:49
İstanbul güne yoğun sisle uyandı | Video 04.11.2025 | 08:46
03:45
Bayılan epilepsi hastasının telefonunu böyle çaldı | Video 03.11.2025 | 16:28
01:53
Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu | Video 03.11.2025 | 16:22