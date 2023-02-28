Kahramanmaraş merkezli deprem dağları yerinden oynattı! Toprak kütleleri heyelanlara neden oldu | Video

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'ın Tut ilçesinde dağlardan kopan parçalar heyelanlara neden oldu. Yerleşim bölgelerine uzak olan heyelanlarda can kaybının olmadığı öğrenildi.