Kalp krizi geçiren sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video
Erzincan'da sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu otomobilin park halindeki kamyonete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralılardan Mehmet Murat Karaaslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaaslan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.
Oktay Sezgin'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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