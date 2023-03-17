Kalp krizinden hayatını kaybeden sözleşmeli er, toprağa verildi | Video
ŞIRNAK'ta vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden piyade Sözleşmeli Er Volkan Demir (28), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde toprağa verildi.
Cenazede yakınları Demir'in tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Oğlunun tabutunun başına gelen Nacit Demir, "Gurur duyuyorum. Takdiriilahi, bak cami avlusu dolu. Herkes oğlumu uğurlamaya gelmiş" dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Volkan Demir, Marmaraereğlisi Şehitliği'nde toprağa verildi.
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