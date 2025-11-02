Video Yaşam Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video
Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video

Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video

02.11.2025 | 09:08

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kamyonetin üst geçide sürtmesi sonucu, bir otomobil kamyona çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Sincan Ayaş Yolu Yenikent yönünde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kamyonet üst geçide sürttü. Üst geçide sürten kamyonetin durmasıyla arkadan gelen bir otomobil kamyonete çarptı. Olaya gören çevredeki vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan kimse olmazken, trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından tekrar açıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar bir arabanın araç kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arkadaşını boynundan bıçaklayan ortaokul öğrencisi adli kontrolle serbest bırakıldı | Video 03:05
Arkadaşını boynundan bıçaklayan ortaokul öğrencisi adli kontrolle serbest bırakıldı | Video 02.11.2025 | 10:13
Beyoğlu’nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video 07:55
Beyoğlu'nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video 02.11.2025 | 10:13
Kartal’da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video 02:37
Kartal'da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video 02.11.2025 | 09:47
Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video 00:17
Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video 02.11.2025 | 09:08
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor | Video 01:26
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor | Video 02.11.2025 | 09:08
Evini yakarak intihar etmeye kalkıştı | Video 00:58
Evini yakarak intihar etmeye kalkıştı | Video 02.11.2025 | 09:08
Üsküdar’da feribottan denize düşen kadın böyle kurtarıldı | Video 01:03
Üsküdar'da feribottan denize düşen kadın böyle kurtarıldı | Video 01.11.2025 | 16:43
Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yaralandı | Video 00:43
Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yaralandı | Video 01.11.2025 | 15:19
Usta oyuncu Engin Çağlar’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 00:25
Usta oyuncu Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.11.2025 | 12:50
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 03:40
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 01.11.2025 | 12:07
Kocaeli’de feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı | Video 00:13
Kocaeli'de feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.11.2025 | 11:46
Metroda tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 01:36
Metroda tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 01.11.2025 | 11:05
31 ildeki FETÖ operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı | Video 00:39
31 ildeki FETÖ operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı | Video 01.11.2025 | 10:45
Adana’daki DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 01:39
Adana'daki DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 01.11.2025 | 10:08
Düğünde ilginç olay: Damada şaka yapıp takı yerine ’ayva’ hediye ettiler | Video 02:56
Düğünde ilginç olay: Damada şaka yapıp takı yerine 'ayva' hediye ettiler | Video 01.11.2025 | 09:47
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 00:48
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 01.11.2025 | 09:35
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 03:24
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01.11.2025 | 09:21
İETT’de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:04
İETT'de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.10.2025 | 16:57
Körfez’deki cinayetin altından düğün tartışması çıktı | Video 01:12
Körfez'deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı | Video 31.10.2025 | 16:05
Siirt’te ailesinden 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video 00:58
Siirt’te ailesinden 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video 31.10.2025 | 15:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY