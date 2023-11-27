Video Yaşam Kapadokya’da kartpostallık kar manzarası | Video
Kapadokya’da kartpostallık kar manzarası | Video

Kapadokya’da kartpostallık kar manzarası | Video

27.11.2023 | 12:17

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, gece saatlerinde yağan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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Yılda yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesi; kışın da turistlerin ilgi gösterdiği turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve ilginç vadileri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar yağışı ile bir başka güzelliğe kaplandı. Bölgenin yüksek kesimlerde etkisini daha çok gösteren kar, Uçhisar ve Ortahisar beldelerindeki turistik alanları beyaza bürüdü.
Kapadokya'ya gelen turistler, Uçhisar Kalesinin alt kısmında bulunan Cevizli Bağ vadisinden dünyanın en büyük gökdeleni olan Uçhisar Kalesini izleyerek bol bol fotoğraf çektirdi.
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