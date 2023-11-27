Kapadokya’da kartpostallık kar manzarası | Video
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, gece saatlerinde yağan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Kapadokya'ya gelen turistler, Uçhisar Kalesinin alt kısmında bulunan Cevizli Bağ vadisinden dünyanın en büyük gökdeleni olan Uçhisar Kalesini izleyerek bol bol fotoğraf çektirdi.
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