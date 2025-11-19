Kar, kış, kıyamet dinlemedi, Sivas soğuğunda suya böyle girdi | Video
19.11.2025 | 11:21
Sivas’ta yaşayan Kerem Okyay, kar ve soğuk havaya aldırış etmeden suya girdi. 13 derecelik suya girerek bir süre yüzen Okyay, vatandaşları suya girmeye davet etti.
"GAYET DE GÜZELDİ VÜCUDUMUZDA RAHATLADI"
Sivas'ta ticaret ile uğraşan Kerem Okyay, "Sivas'ta bir ilki başardık. 4-5 yıl kadar önce karda suya gireceğimi ifade etmiştim şimdi de nasip oldu ve cesaretimiz de yerine geldi ve suya girdik, şoklanmış olduk. Bizim girdiğimiz tuzlu su, kendi köyümüze ait. Deniz suyuna eşdeğer bir su. Ben ve kuzenlerim girdik hatta suya ve gayet de güzeldi vücudumuzda rahatladı" dedi.
"KESİNLİKLE HERKESE TAVSİYE DİYORUM"
Görenlerin şaşırdığını ifade eden Okyay, "Herkes donarsınız dedi ama donmadık. Vatandaşın tepkisi zatürre olursun, girilmez şeklindeydi. Çılgınlık olarak görüyor herkes ama Ruslardan bir eksiğimiz yok bizim. Kış geldiğinde, soğuklar başladığında gördüğümüz kadarıyla giriyorlar. Onlardan da esinlendik ama eksiğimiz yok fazlamız var. Çıktıktan sonra üşümedik çünkü su yaz-kış 13 derece. Kesinlikle herkese tavsiye diyorum. Sivas merkeze 11 kilometre mesafe de bu tuzlu su. Tatlı su belki daha soğuk olabilir ama tuzlu suyu daha çok tavsiye ediyorum yaz kış da giriyoruz zaten" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
Kar, kış, kıyamet dinlemedi, Sivas soğuğunda suya böyle girdi | Video 19.11.2025 | 11:21
01:06
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.11.2025 | 11:21
04:14
Kocaeli'de mutfak tezgahları üretim tesisinde korkutan yangın | Video 19.11.2025 | 10:42
01:43
Dikkatsiz sürücünün polise çarpma anı kamerada | Video 19.11.2025 | 10:42
05:39
Beylikdüzü'nde boş kulübe alev alev yandı | Video 19.11.2025 | 10:23
00:10
06:00
00:27
01:32
D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video 19.11.2025 | 09:10
00:18
03:51
01:18
Beyoğlu'nda kafede zehirlenme şüphesi: 2 gözaltı | Video 18.11.2025 | 16:31
06:56
Avcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video 18.11.2025 | 16:04
03:13
Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 18.11.2025 | 15:46
03:40
01:29
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:25
01:29
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:23
03:46
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 18.11.2025 | 14:55
00:53
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 18.11.2025 | 14:54
03:19
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 18.11.2025 | 14:28