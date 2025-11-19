Kar, kış, kıyamet dinlemedi, Sivas soğuğunda suya böyle girdi | Video 19.11.2025 | 11:21 Sivas’ta yaşayan Kerem Okyay, kar ve soğuk havaya aldırış etmeden suya girdi. 13 derecelik suya girerek bir süre yüzen Okyay, vatandaşları suya girmeye davet etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde doğup büyüyen Kerem Okyay, eşine az rastlanır bir olaya imza attı. Soğuğu ile ün salan kentte yaşayan Okyay, köyündeki su birikintisine girmeye karar verdi. Akrabaları ile birlikte su birikintisine giden Kerem Okyay, kıyafetlerini çıkararak suya girdi. Kar yağan ve hava sıcaklığının 0 derece olduğu köyde 13 derecelik suya giren Okyay, vatandaşları suya girmeye davet etti.Sivas'ta ticaret ile uğraşan Kerem Okyay, "Sivas'ta bir ilki başardık. 4-5 yıl kadar önce karda suya gireceğimi ifade etmiştim şimdi de nasip oldu ve cesaretimiz de yerine geldi ve suya girdik, şoklanmış olduk. Bizim girdiğimiz tuzlu su, kendi köyümüze ait. Deniz suyuna eşdeğer bir su. Ben ve kuzenlerim girdik hatta suya ve gayet de güzeldi vücudumuzda rahatladı" dedi.Görenlerin şaşırdığını ifade eden Okyay, "Herkes donarsınız dedi ama donmadık. Vatandaşın tepkisi zatürre olursun, girilmez şeklindeydi. Çılgınlık olarak görüyor herkes ama Ruslardan bir eksiğimiz yok bizim. Kış geldiğinde, soğuklar başladığında gördüğümüz kadarıyla giriyorlar. Onlardan da esinlendik ama eksiğimiz yok fazlamız var. Çıktıktan sonra üşümedik çünkü su yaz-kış 13 derece. Kesinlikle herkese tavsiye diyorum. Sivas merkeze 11 kilometre mesafe de bu tuzlu su. Tatlı su belki daha soğuk olabilir ama tuzlu suyu daha çok tavsiye ediyorum yaz kış da giriyoruz zaten" diye konuştu.