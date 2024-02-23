Karadeniz Sahil Yolu'nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı: 1 ölü | Video
Trabzon'un Sürmene ilçesinde Gürcistan plakalı tırın orta refüje çıkması sonucu dorsesinde bulunan sebzeler yola savruldu. Üstgeçidin ayağına çarparak duran Gürcistan uyruklu tır sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma sürürken, tır sürücünün dorsesini Trabzon'dan yükleyerek Gürcistan'a doğru yola çıktığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza sonrası tırın dorsesinde bulunun sebzelerin karayoluna savrulması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yola savrulan sebzeler temizlenerek karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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