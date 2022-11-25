Karaköy esnafının korkulu rüyası haline gelen 'Maskeli Beşler'in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Karaköy esnafının korkulu rüyası haline gelen "Maskeli Beşler" adlı hırsızlık çetesi, bir işyerine girmeye çalışırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gece geç saatlerde bir dükkanın kepengini demir kesme makasıyla kesmeye çalışan hırsızlar, başaralı olamayınca oradan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini hayretle izleyen dükkan sahibi ise soyulma korkusuyla yaşadığını belirterek, "Saatte bir alarm kuruyorum kameraya bakmak için. Kamerada fayda etmiyor bunlara" dedi.
"ESNAFIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"
Karaköy esnafı yaklaşık 1 aydır Perşembe Pazarı civarlarında birden fazla dükkanı soyan hırsızlar yüzünden tedirgin olduklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde çetenin kendi dükkanını da soymaya çalıştığını, fakat kepengi açamadıkları için başarısız olduklarını ifade eden dükkan sahibi Emre Usta, "Bakır alım satım işiyle uğraşıyorum. Benim malzemem bir nebze altın değerindedir. Biz bunlardan bıktık. Benim kepengimi asma kilit olduğu halde iki saniyede makaslarla kesti. Bizim tek güvencemiz kapıda alarmlarımızın olması. Bizim dükkanımıza girip oradan bir avuç malzeme alsa 10-15 bin lira tutar. Psikolojim bozuldu benim" dedi.
"KAMERAYA BAKMAK İÇİN SAATTE BİR ALARM KURUYORLAR"
Hırsızlık olaylarının artmasıyla birlikte evlerinde rahat oturamadıklarını ve sürekli telefon uygulaması üzerinden dükkanın güvenlik kameralarını kontrol ettiklerini belirten Emre Usta, "Saatte bir alarm kuruyorum kameraya bakmak için. Kamerada fayda etmiyor bunlara. Adamın umurunda değil kamera. 3-4 haftadır burası böyle. Cumartesi günü komşuyu soymuşlar. Duba koyup yolu kapatmışlar çalışma var diye" diye konuştu.
"AZİMLE ÇALIŞSALAR İSTANBUL'U SATIN ALIRLAR"
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri saniye saniye anlatarak şaşkınlığını gizleyemeyen Emre Usta, "Adamlarda olan profesyonelliğe bakın. Bunlar burada şebeke olmuşlar, bütün esnafa kan kusturuyorlar. Ama bunlarda esnafın eline geçmesinler. Şahıslar beş kişi. Dört tanesi dükkanın önünde bir tanesi ise yukarıda gözcülük yapıyor. Şunlara baksanıza, azimle çalışsalar İstanbul'u satın alacak kapasiteye sahipler. Kilidi keserken verdikleri mücadeleye bakın. Bunlara söylenecek çok söz var ama dilim varmıyor. Allah'tan açamadılar, verilmiş sadakamız varmış. Yoksa dükkana girseler benim kesin 3 milyon zararım olurdu. Burası Türkiye'nin Mahmutpaşa'dan sonra en büyük piyasalarından biri. Burası için devlet büyüklerimizden çözüm istiyoruz" dedi.