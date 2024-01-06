Karaman’da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi | Video
Karaman’da polisin 2 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda satışı yasak olan ve aralarında özel yapım bıçakların da bulunduğu 519 adet çeşitli kesici aletler ele geçirildi.
Öte yandan, ele geçirilen 519 adet kesici aletin maddi değerinin yaklaşık 300 bin lira civarında olduğu belirtildi.
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